Рожающая толстушка из "Дома-2" обнародовала тошнотворное видео схваток из палаты

Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян уверены в том, что на них свет клином сошелся, и в мире нет ничего важнее рождения их зачатого под видеокамерами ребенка. Люди были вынуждены узнать о нераскрытой шейке матки, отошедших водах...
А теперь на своей странице в "Инстаграм" выставившая и без того всегда большой голый живот звезда "Дома-2" показала в деталях процесс КТГ во время схваток. "Меня разрывает просто на части, но я рада, что скоро мы встретимся со своим сыночком!" – говорит на видео Черно.
"Живот-то закрой, кому приятно на это смотреть?!", "Выставляют себя не в лучшем свете, потом обижаются, что идут насмешки в их адрес!", "А живот обязательно всем показывать? Неприятно же смотреть!", "Зачем я это посмотрел?!" – плюются пользователи.
Действительно, когда гордиться больше нечем, остается публиковать в соцсетях ролики, вызывающие омерзение. Много ли найдется любителей наблюдать онлайн за физиологическими процессами роженицы? Однако у звезд "Дома-2" нет никаких табу, и, видимо, не за горами видео процесса испражнения Черно, ее мужа или сыночка.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Я не люблю людей
Гордон бросил молодуху
Пластика как у Пугачевой
Красивая жизнь