Рожающая толстушка из "Дома-2" обнародовала тошнотворное видео схваток из палаты

Люди идут на все, чтобы о них писали и говорили, чтобы в "Инстаграм" были новые просмотры и лайки. Они показывают себя в туалетах и койках, голыми и в трусах, пьяными и под воздействием препаратов. Видео рожающей Саши Черно из "Дома-2" на этом фоне кажется невинной шалостью.

Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян уверены в том, что на них свет клином сошелся, и в мире нет ничего важнее рождения их зачатого под видеокамерами ребенка. Люди были вынуждены узнать о нераскрытой шейке матки, отошедших водах...

А теперь на своей странице в "Инстаграм" выставившая и без того всегда большой голый живот звезда "Дома-2" показала в деталях процесс КТГ во время схваток. "Меня разрывает просто на части, но я рада, что скоро мы встретимся со своим сыночком!" – говорит на видео Черно.

"Живот-то закрой, кому приятно на это смотреть?!", "Выставляют себя не в лучшем свете, потом обижаются, что идут насмешки в их адрес!", "А живот обязательно всем показывать? Неприятно же смотреть!", "Зачем я это посмотрел?!" – плюются пользователи.

Действительно, когда гордиться больше нечем, остается публиковать в соцсетях ролики, вызывающие омерзение. Много ли найдется любителей наблюдать онлайн за физиологическими процессами роженицы? Однако у звезд "Дома-2" нет никаких табу, и, видимо, не за горами видео процесса испражнения Черно, ее мужа или сыночка.