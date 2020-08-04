Новое несчастье случилось с госпитализированной Еленой Кондулайнен

Появились новости о состоянии Елены Кондулайнен. Актриса угодила в реанимацию с инсультом, и врачи не давали оптимистических прогнозов. Сейчас стало известно, что самочувствие артистки изменилось.

Елена Кондулайнен попала в клинику вечером 24 июля. 62-летнюю актрису увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт. Сообщается, что артистку ставят на ноги в Боткинской больнице. И если раньше утверждалось, что якобы врачи не видят положительной динамики в состоянии Кондулайнен, то теперь ситуация изменилась.

"После инсульта быстро не вернешься к прежнему состоянию. Речь у Лены восстановилась полностью", – рассказали в Театре Луны, где много лет служит Елена Кондулайнен.

Однако новое несчастье настигло перенесшую инсульт актрису. "Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку…" – сообщили журналистам. Говорят, в настоящее время Елена Кондулайнен находится в обычной палате, куда ее, по всей видимости, перевели из реанимации.

Друзья молятся за скорейшее выздоровление Елены Кондулайнен. Ее давний приятель живописец Никас Сафронов выразил надежду на скорую выписку артистки.

"Леночка – замечательная актриса, красивая женщина, очень чуткий и ранимый человек. Она никогда не жаловалась на здоровье, всегда следила за собой, занималась спортом. Как она сама мне рассказывала, у нее рядом с домом прекрасный парк с прудом, она часто там гуляла, даже зимой. Дышала свежим воздухом, устраивала пешие прогулки, чтобы держать себя в форме", – говорил в интервью художник.

Напомним, Елену Кондулайнен срочно госпитализировали из кафе. Говорят, прямо в момент произнесения тоста артистке вдруг стало плохо: по словам свидетелей, у нее упала рука, начались проблемы с речью. Вызвали скорую помощь. Интересно, что актриса не хотела ехать, но ее заставили.