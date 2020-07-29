"Прежней она уже вряд ли будет": друзья молятся за разбитую инсультом Кондулайнен

Уже несколько дней Елена Кондулайнен находится в больнице. Знакомые всерьез беспокоятся за артистку.

Елена Кондулайнен попала в больницу вечером 24 июля. 62-летнюю актрису увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт. Теперь за жизнь эффектной артистки борются врачи. Близкие и друзья места себе не находят от волнения за Елену. "Врачи не дают никаких прогнозов. Положительной динамики в состоянии Леночки пока нет. Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет", – рассказала подруга Кондулайнен, предпочтя не называть своего имени.

Зато известный художник Никас Сафронов в разговоре с журналистами не захотел скрывать своего имени. Оказывается, он много лет приятельствует с Еленой Кондулайнен и может смело заявить, что та никогда не жаловалась на здоровье.

"Леночка – замечательная актриса, красивая женщина, очень чуткий и ранимый человек. Она никогда не жаловалась на здоровье, всегда следила за собой, занималась спортом. Как она сама мне рассказывала, у нее рядом с домом прекрасный парк с прудом, она часто там гуляла, даже зимой. Дышала свежим воздухом, устраивала пешие прогулки, чтобы держать себя в форме", – рассказал живописец.

Никас Сафронов не может поверить, что секс-символа СССР мог сразить инсульт. Художник предполагает, что всему виной нервы и волнение. "Она всегда очень переживала за профессию, душой болела за театр, кино. Она трудоголик, который должен отдавать себя работе полностью. Возможно, пандемия, которая лишила сейчас работы очень многих актеров, не самым лучшим образом отразилась на ее здоровье", – предположил художник.

Он также молится за скорейшее выздоровление Елены Кондулайнен. "Мы – все, кто знает Лену, сейчас молимся о ее выздоровлении. Я надеюсь, что в самом скором времени она поправится, и мы будем наслаждаться ее превосходной игрой в кино и на театральной сцене", – выразил надежду Никас Сафронов.