Состояние сраженной инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

На днях стало известно о срочной госпитализации Елены Кондулайнен. 62-летнюю артистку сразил инсульт, и состояние ее оставляет желать лучшего.

Появились новые подробности о том, как чувствует себя Елена Кондулайнен. Согласно некоторым данным, известная актриса находится в палате интенсивной терапии.

У артистки выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), также наблюдается заторможенность речи. Врачи не видят положительной динамики в состоянии 62-летней Кондулайнен.

Многочисленные поклонники всерьез опасаются за любимицу. В Сети идет бурное обсуждение состояния Елены. Фанаты боятся, что, даже если медики сумеют поставить артистку на ноги, она останется инвалидом. Впрочем, многие уверены, что артистку спасут, и следов инсульта не останется.

Напомним, что Елене Кондулайнен стало плохо 25 июля, когда она отдыхала в столичном ресторане с друзьями. Внезапно у 62-летней актрисы заболела голова и началось нарушение речи. Артистку увезли на скорой помощи в реанимацию.

Елена Кондулайнен прославилась не только ролями в картинах "100 дней до приказа" и "Зверобой". Она стала первой звездой, кто смело разделся перед камерой. Эффектная блондинка произвела фурор и стала секс-символом СССР. В свои 62 года Кондулайнен сохранила великолепную фигуру, которую любит подчеркивать обтягивающей одеждой.

Что касается личной жизни, то она была весьма бурной. Елена Кондулайнен выходила замуж четыре раза. У нее двое взрослых сыновей. Не секрет, что артистка позволяла себе романы с коллегами. Например, она не скрывает, что у нее были отношения с известным актером Иваром Калныньшем.