Страшное предательство: почему инсульт сразил Елену Кондулайнен

Приближенные уверены, что инсульт могли спровоцировать переживания, которые испытывала Елена Кондулайнен, но предпочитала о них не говорить. Якобы это на публике артистка сияла от счастья и заражала оптимизмом, а в душе страдала. Так, актриса переживала из-за невостребованности в кино, а еще волновалась из-за сыновей, которые никак не найдут свой путь в жизни.
Кроме того, настоящим ударом для Елены Кондулайнен оказалось предательство коллег. Несколько лет назад актриса объявила об организации своего творческого вечера в Москве. На веселый капустник артистка позвала множество именитых коллег. На протяжении нескольких месяцев Елена готовилась к важному для себя событию.
Вот только на вечер почти никто из звездных друзей и знакомых не пришел. "Только Проханов. Все остальные вечер проигнорировали. Елена была расстроена до глубины души. "Как же так? Я же ко всем хожу! Почему ко мне не пришли? Это предательство!" – сокрушалась Кондулайнен. Мы, конечно, как могли ее успокаивали. Но она вспоминала об этом постоянно, даже сейчас. Этот неприятный момент очень ранил ее", – рассказали в окружении Елены Кондулайнен.
Казалось бы, судьба наконец улыбнулась артистке. Недавно в Театре Луны, где она много лет служит, Елене Кондулайнен предложили главную роль в новом спектакле. Актриса с воодушевлением приняла предложение и взялась за подготовку к роли. В одном из столичных кафе Елена Кондулайнен посмотрела инсталляцию спектакля. Кстати, именно там ей и стало плохо.
Напомним, актриса почувствовала недомогание прямо во время произнесения тоста. Ей вызвали скорую помощь. Елену Кондулайнен увезли в реанимацию. По последним данным, актриса находится в палате интенсивной терапии. У нее выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, сосудистое поражение головного мозга, также наблюдается заторможенность речи. Сообщалось, что врачи не видят положительной динамики в состоянии 62-летней Кондулайнен.
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