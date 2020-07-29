"У нее упала рука": свидетель о жутком происшествии с Еленой Кондулайнен

Елена Кондулайнен сидела с друзьями в ресторане "Времена года" в парке имени Горького. Когда артистке стало плохо, и ей вызвали скорую помощь, она не хотела ехать в больницу. Звезду еле уговорили, после чего увезли в реанимацию.
"Мы отмечали закрытие сезона в Театре Луны. Сидели в кафе, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", в котором Елена должна была играть главную роль. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять", – рассказал свидетель о жутком происшествии.
Говорят, Кондулайнен в стабильно тяжелом состоянии. "Она все еще находится в реанимации. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются", – сообщил человек из окружения артистки.
Недавно Елена вернулась из Финляндии, где пробыла два месяца. "У нее там прекрасная кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера. Говорят, с ней по соседству апартаменты Лидии Федосеевой-Шукшиной и еще была квартира Анатолия Равиковича. Это что-то типа таунхауса, где каждый собственник занимает по этажу. Елена прекрасно выглядела, похудела", – рассказал собеседник.
По последним данным, кинозвезда лежит в палате интенсивной терапии. У нее выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), также наблюдается заторможенность речи. Сообщается, что врачи не видят положительной динамики в состоянии 62-летней Кондулайнен.
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