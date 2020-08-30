Раздевшаяся Ивлеева выставила напоказ свои прелести

Ведущая программы "Орел и решка" порадовала фанатов пикантным снимком. Настя Ивлеева предстала перед камерой в эротичном образе.



Жена рэпера Элджея разместила в инстаграм-канале фото в черном бикини. Девушка сделала снимок стройной фигуры в зеркале на iPhone в нежно-розовом чехле. Настя Ивлеева заявила, что слишком скромная для того, чтобы выкладывать подобные фото часто. Кадры в бикини девушка считает диким контентом для взрослых.

"Я даже руки тут, видите к грудям прижала чтоб хоть немного сисек выдавить", – написала теледива. Знаменитость сообщила, что фото опубликовала из-за спора с блогером Диной Саевой, которая известна в Тик-Токе.

Для съемки на голову блондинка надела черную кепку, а в руку взяла салатовый предмет округлой формы. Плавки от купальника теледивы украшены серебряным декором. В кадре заметны длинные ногти звезды с голубым маникюром. На снимке выгодно смотрится татуировка на правом бедре ведущей. Известно, что татуировка изображает женщину с макияжем, который напоминает череп в окружении цветов.

Пользователи Сети считают, что откровенное фото Ивлеева выложила, чтобы похвастаться результатами диеты. Девушка похудела на 10 килограммов. Звезда призналась, что худела для себя, так как лишний вес мешал ей жить. Телеведущая сообщила, что стать худышкой ей помогло правильное питание. Сейчас Настя Ивлеева находится за границей, где работает над съемками медиапроктов.