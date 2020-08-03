Жена угрожала рэперу Картрайту незадолго до его смерти

На протяжении недели общественность обсуждает зверский поступок Марины Кохал. Женщина расчленила супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). С каждым днем всплывают новые подробности произошедшего.

В ходе расследования выяснилось, что Марина Кохал угрожала расправой Энди Картрайту. Она не хотела, чтобы супруг уходил из семьи к любовнице. Если музыкант совершил бы такой поступок, то ему не поздоровилось бы. Такая информация появилась в распоряжении телеграм-канала Life Shot от близкого к следствию источника.

Если бы дело дошло до развода, Кохал сделала бы все возможное, чтобы Картрайт не виделся со своим ребенком.

Следователям также удалось восстановить переписку Марины с супругом, которая лишь подтверждает события последнего времени. Также в телефоне женщины нашли фотографии болотистой местности. Вероятно, туда Кохал собиралась вывезти разрезанного на части мужа.

По состоянию на 21:50 3 августа, суд еще не избрал меру пресечения Марине Кохал. Она слезно просит домашний арест, чтобы быть рядом со своим ребенком. Защитники женщины также считают, что Марину нельзя заключать под стражу, поскольку нет прямых доказательств ее вины. Кроме того, адвокаты настаивают, что Кохал пыталась реанимировать Энди Картрайта, который якобы умер от передозировки наркотиками.