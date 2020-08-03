Сильно похудел и отказался от секса ради удовольствия: как живет певец Сергей Крылов

Сергей Крылов когда-то был очень популярен, причем не только благодаря песням, но и внешнему виду. Артист считался одним из самых крупных исполнителей на эстраде.

Сергей Крылов известен благодаря песне "Девочка моя". Раньше его часто приглашали на различные съемки и в концерты, сейчас о нем практически ничего неизвестно. Артист ведет закрытый образ жизни: не выходит в свет, почти не дает интервью.

Тем не менее, репортеры узнали, что певец переехал и Москвы в Сочи. Он ведет здоровый образ жизни. Сильно похудел. "Раньше я весил 124 килограмма и более, а сейчас – 108. Получается, скинул за последнее время порядка 20 килограммов. Меня вполне устраивает", – отметил исполнитель.

По словам Сергея Крылова, он не прибегал ни к каким диетам. Певец похудел благодаря многочасовой ходьбе. Он гуляет каждый день, наматывая по многу километров. "В день я прохожу от 12 до 15 километров. Мне удобно: я живу в Сочи, в районе Олимпийского парка. Там есть где разгуляться. В Сочи мне комфортно", – признался певец. Он отметил, что его узнают на улицах.

А еще исполнитель изменил отношение к такому важному вопросу как секс. Сергей Крылов убежден, что им следует заниматься не для удовольствия, а для продолжения рода.

"Я уверен, что наступит такое время, когда человечество будет понимать, что количество разнополых соитий в их жизни должно строго соответствовать количеству произведенных детей. Не надо порожняковать!" – призвал некогда популярный исполнитель.

Сергей Крылов, что "охи-вздохи" никому не нужны и следует растить здоровое поколение. "Знаете, говорят: найди свое и успокойся! Партнеров не может быть много. Не больше десяти! Остальные портят тебя. Ты трешься о них... Безобразие! Натуральное безобразие!" – возмутился артист.