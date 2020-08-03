"Любовницы не перевесят заключение экспертизы": Адвокат о подробностях в деле Картрайта

Адвокат Марины Кохал прокомментировал данные о смерти и последующем расчленении тела Энди Картрайта. По словам правозащитницы, у музыканта могли быть любовницы.

Несколько дней подряд поклонники обсуждают зверское убийство рэпера. Появились слухи, что отношения в семье музыканта всегда были натянутыми. Мария Кохал и Александр Юшко постоянно ссорились из-за повышенного внимания к его персоне.

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Якобы исполнитель долгое время планировал бросить жену, чтобы начать жить с 24-летней любовницей. В одном из интервью Пятому каналу адвокат вдовы погибшего, Ирина Скурту, заявила, что возможным мотивом убийства рэпера могла быть ревность.

Несмотря на то, что в социальных сетях постоянно всплывает информация о спутницах Энди Картрайта, сам представитель Кохал этого подтвердить не может.

"Про любовницу сказала – были поклонницы, но никаких проблем с этим нет. 200 любовников и 300 любовниц не перевесят заключение экспертизы, если они скажут, что он умер сам по себе. Ждем его", – публично выступила Ирина Скурту.

По словам адвоката, жена убитого рэпера даже не рассказала о каких-либо финансовых или жилищных проблемах в семье. Однако Мария Кохал не раз упоминала, что у Картрайта были проблемы с алкоголем.

Напомним, что следствие осуществляет проверку сразу по нескольким фактам, вскрывшимся после первичной экспертизы. Пока правозащитница опровергла догадки СМИ о том, что Кохал расчленяла тело супруга в течение четырех дней, да еще и при помощи матери.

Остается только гадать, как скоро будут выявлены новые детали в деле рэпера Александра Юшко.