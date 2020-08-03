"Усы спалил, но сам живой": Михалкова убита известием о страшном пожаре

Високосный 2020 год продолжает испытывать людей на прочность. То новая коронавирусная инфекция, которую все не могут победить, то аномальная жара в Европе, то страшные лесные пожары за Уралом.

Юлия Михалкова известна по ролям в шоу "Уральские пельмени", участником которого она была с 2009 по 2019 год. Сегодня занимается политикой и общественной деятельностью. Не так давно активно агитировала за поправки к основному закону. Следит она и за тревожными новостями в стране.



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"Усы спалил, но сам живой", – звенел в телефоне голос подруги из Екатеринбурга, – рассказала Юлия. – Оказывается, ее муж участвовал в тушении опасного пожара в заповеднике Денежкин Камень на Урале – красивейшие места в России. Огонь вел себя коварно, нагло, агрессивно, грозил спалить всю заповедную территорию". Юлия была убита этой печальной новостью, потому что очень любит природу.

Подруга рассказала Михалковой, в каких условиях работали пожарные, волонтеры, спасатели и авиалесохрана. "От огня до воды три километра. Потратил воду – иди, набирай снова. Потом обратно. Шесть километров. Много раз в день. В жару, в защитном костюме", – вздыхает Юлия. – Но они победили. Смелые люди. Огонь потушен, заповедник спасен (Пожар в природном заповеднике на севере Свердловской области "Денежкин камень" локализовали на площади 120 га – Прим. ред.)".

Она права – эти пожарные и есть настоящие герои, звезды. О них, наверное, следует рассказывать людям, а не о загулах перекроенных артистов.