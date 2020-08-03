Певец Жуков объявил о свадьбе с любовницей

Рома Жуков уже несколько лет счастлив в отношениях с Ольгой Ларионовой. Влюбленные намерены зарегистрировать брак.

Рома Жуков и Ольга Ларионова поженятся уже 21 августа. Полным ходом идет подготовка к столь знаменательному событию. Планируется роспись в одном из ЗАГСов Москвы, после чего новобрачные отправятся на банкет в ресторан. Гостей заявлено 50-70 человек. Говорят, что Рома Жуков пригласил на торжество многих представителей отечественного шоу-бизнеса: Вадима Казаченко с женой Ириной Аманти, Сергея Васюту, Марину Хлебникову, солистов группы "Белый орел", Александра Айвазова и других.

Известно, что Ольга Ларионова уже выбрала белое свадебное платье, а вот чему отдал предпочтение Рома Жуков, пока точно не известно. Скорее всего, певец предпочтет классический костюм с бутоньеркой. Также неизвестно, будут ли присутствовать на свадьбе дети артиста.

Напомним, что от бывшей жены Елены у Ромы Жукова шестеро детей. Одна из дочерей трагически погибла восемь лет назад. Расстаться полюбовно экс-супругам не удалось. До сих пор Елена и Рома выясняют отношения, причем в последнее время эти разбирательства вылились в публичное поле. Жуковы обмениваются колкостями в СМИ и на телевидении.

Елена жалуется, что еле сводит концы с концами. На плечах женщины лежит ответственность за шестерых детей, которые остались с ней. Роман якобы ни копейки не дает на их содержание. Певец же опровергает эти заявления.

Артист предоставил доказательства того, что за три года после развода перевел 8,5 миллиона рублей на детей. Однако у него есть сомнения, что эта сумма была использована по назначению. Рому Жукова смущает то, что наследники не посещают секции и не ездят в лагерь. "Зато Елена хвастается подарками своим родственникам", – подметил артист.