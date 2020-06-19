Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений

Ирина Аманти встала на сторону Ромы Жукова. Она заявила, что его бывшая жена Елена не так проста, как хочет казаться.
"Из-за всей этой ситуации Рома находится в страшной депрессии. Лена шантажирует детьми, не дает с ними видеться. Она патологическая лгунья! Врет, что, когда приходит Рома, даже собака начинает рыгать – якобы у нее рвотный рефлекс начинается. Все обман!" – заявила Аманти.
По ее словам, дети обожают Жукова. Однако бывшая жена научила их манипулировать отцом, вытряхивать из него деньги. Да и вообще, убеждена Ирина, Елене от Романа нужны только финансы.
"Он полностью оплачивает все счета. Показал мне выписку – перевел ей восемь с половиной миллионов рублей за последние пару лет. Сейчас пандемия, у артистов нет работы, но Рома продолжает платить по счетам. Берет в долг. Почти каждый день он переводит на карты детей деньги, которые Лена забирает себе", – сообщила Ирина после откровенного разговора с артистом.
По словам Аманти, Жуков хочет, чтобы шумиха вокруг него и его экс-супруги побыстрее закончилась. Он устал от травли, которую ему устроили в интернете. Елена жалуется, что артист не дает ей с детьми ни копейки, и им приходится влачить жалкое существование.
А недавно она вовсе поделилась жуткими откровениями: будто муж ее изнасиловал, когда она была беременна, и случился выкидыш. Роман это отрицает. Певец, говорит Аманти, хочет забрать детей, "чтобы они жили нормальной жизнью".
"Старшей дочке уже 15 лет. Она, если вы заметили, не ведется на происки мамы и прекрасно общается с отцом. Что касается Ромы, то он живет в новой семье, растит девочку. У него большой дом – условия позволяют приглашать туда и детей от брака с Леной", – заключила Ирина.
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