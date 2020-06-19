Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений

Продолжаются разборки между Ромой Жуковым и его бывшей женой Еленой. За артиста вступилась продюсер Ирина Аманти.

Ирина Аманти встала на сторону Ромы Жукова. Она заявила, что его бывшая жена Елена не так проста, как хочет казаться.

"Из-за всей этой ситуации Рома находится в страшной депрессии. Лена шантажирует детьми, не дает с ними видеться. Она патологическая лгунья! Врет, что, когда приходит Рома, даже собака начинает рыгать – якобы у нее рвотный рефлекс начинается. Все обман!" – заявила Аманти.

По ее словам, дети обожают Жукова. Однако бывшая жена научила их манипулировать отцом, вытряхивать из него деньги. Да и вообще, убеждена Ирина, Елене от Романа нужны только финансы.

"Он полностью оплачивает все счета. Показал мне выписку – перевел ей восемь с половиной миллионов рублей за последние пару лет. Сейчас пандемия, у артистов нет работы, но Рома продолжает платить по счетам. Берет в долг. Почти каждый день он переводит на карты детей деньги, которые Лена забирает себе", – сообщила Ирина после откровенного разговора с артистом.

По словам Аманти, Жуков хочет, чтобы шумиха вокруг него и его экс-супруги побыстрее закончилась. Он устал от травли, которую ему устроили в интернете. Елена жалуется, что артист не дает ей с детьми ни копейки, и им приходится влачить жалкое существование.

А недавно она вовсе поделилась жуткими откровениями: будто муж ее изнасиловал, когда она была беременна, и случился выкидыш. Роман это отрицает. Певец, говорит Аманти, хочет забрать детей, "чтобы они жили нормальной жизнью".

"Старшей дочке уже 15 лет. Она, если вы заметили, не ведется на происки мамы и прекрасно общается с отцом. Что касается Ромы, то он живет в новой семье, растит девочку. У него большой дом – условия позволяют приглашать туда и детей от брака с Леной", – заключила Ирина.