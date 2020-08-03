Возможный мотив убийства: Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

СМИ обнародовали предположительный мотив убийства рэпера Энди Картрайта. Выяснилось, что музыкант планировал бросить жену и уйти к любовнице.
Доказательством этой версии стала переписка Картрайта, которая оказалась в распоряжении следователей. Правоохранители узнали и адрес пассии исполнителя.
Напомним, что главной подозреваемой в убийстве рэпера является его жена Марина. Подсудимая вину отрицает.
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