Сколько продлится восстановление Елены Кондулайнен после инсульта

Елена Кондулайнен, которая восстанавливается в Боткинской больнице после инсульта, вероятно, не сможет продолжить карьеру. Несмотря на положительную динамику в состоянии здоровья, актриса не вернется в театр и кино.

По мнению психолога Ксении Ужинцевой, несчастье, которое произошло с Еленой Кондулайнен, стало результатом глубокого одиночества. Актриса с трудом осознавала, что близкие в трудную минуту не оказывают ей поддержку. Не имея свойства судить других, артистка идеализировала свое настоящее.

Эксперт считает, что Елена не уделяла должного внимания всем аспектам ситуации. Она не оценивала конфликт с обеих сторон и часто жертвовала своими эмоциональными потребностями в пользу высшего блага.

Что касается состояния здоровья Кондулайнен, то на полное выздоровление вряд ли можно рассчитывать. Ужинцева отметила, что процесс восстановления у актрисы будет проходить тяжело. Этому поспособствуют неверие в свои силы и разочарование.

В какой-то момент близкие люди артистки все-таки найдут выход из ситуации и окажут ей помощь. О полной реабилитации Кондулайнен можно будет говорить лишь по истечении трех месяцев.

"Ее вдруг вспомнят все каналы, начнутся шум и гам, но, по моим прогнозам, личные переживания и признания останутся в тайне. Остается надеяться на зрелый и уважительный подход, когда речь касается чужой жизни, которая висела на волоске от смерти!" – сказала психолог.