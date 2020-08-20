Сколько продлится восстановление Елены Кондулайнен после инсульта

По мнению психолога Ксении Ужинцевой, несчастье, которое произошло с Еленой Кондулайнен, стало результатом глубокого одиночества. Актриса с трудом осознавала, что близкие в трудную минуту не оказывают ей поддержку. Не имея свойства судить других, артистка идеализировала свое настоящее.
Эксперт считает, что Елена не уделяла должного внимания всем аспектам ситуации. Она не оценивала конфликт с обеих сторон и часто жертвовала своими эмоциональными потребностями в пользу высшего блага.
Что касается состояния здоровья Кондулайнен, то на полное выздоровление вряд ли можно рассчитывать. Ужинцева отметила, что процесс восстановления у актрисы будет проходить тяжело. Этому поспособствуют неверие в свои силы и разочарование.
В какой-то момент близкие люди артистки все-таки найдут выход из ситуации и окажут ей помощь. О полной реабилитации Кондулайнен можно будет говорить лишь по истечении трех месяцев.
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