Сильно похудевшая Пегова раскрыла секрет стройности

Ирина Пегова в личном блоге показала новую фотографию себя в полный рост. Подписчики в восторге от внешнего вида актрисы, которая много лет боролась с лишними килограммами.

На снимке в отражении зеркала звезда изображена в спортивных штанах, кроссовках и белой футболке. На лице артистки нет ни грамма косметики. Как отметила актриса, смена закончилась пораньше, и она успела даже заскочить на массаж.

Оказывается, именно благодаря ему Ирина Пегова и поддерживает прекрасную форму. Также недавно стало известно, что звезда примет участие в шоу "Ледниковый период". Пару ей составит Алексей Тихонов, с которым они сейчас активно тренируются. Естественно, для съемок в программе артистке пришлось сильно похудеть, и теперь регулярные выходы на лед помогают не набрать лишние кило.

Поклонники остались в восторге от фигуры Ирины Пеговой. "Вы прекрасно выглядите! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похудели! Вам очень идет!", "Узнать на первом фото невозможно! Прекрасна как всегда, хотя фото увеличивала", "Как девочка, молодец, все фильмы с вашим участием смотрю", – написали в комментариях.

Не так давно стилист сделал разбор модных образов Ирины Пеговой. По мнению эксперта, звезда сериала "Акушерка" правильно подбирает платья – они подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Единственное, что артистке стоит заменить, – туфли, которые часто напоминают обувь старухи Шапокляк.