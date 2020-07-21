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Ирина Пегова страдает от боли: Судороги и отеки

Ирина Пегова страдает от боли: Судороги и отеки

Ирина Пегова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда отечественного кино и сериалов пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ирину Пегову беспокоят боли в ногах.
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Знаменитость всерьез увлекается танцами. Артистка даже стала победительницей одного из сезонов телевизионного проекта "Танцы со звездами". В паре с Андреем Козловским Ирина Пегова набрала рекордное количество баллов.

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"Когда мои любительские танцы приобрели другой масштаб, вылезли разные болячки, да и возраст дает о себе знать!" – призналась актриса.

Звезду теленовелл мучают слабые сосуды. Во время и после репетиций ноги Ирины начинают болеть, иногда их сводит судорогой. В теплое время года к неприятным ощущениям добавляются отеки.

В борьбе с недугом Ирина Пегова многое перепробовала. Артистка принимала контрастный душ, ходила на массаж, делала специальные ванночки для ног. Эти меры, по словам звезды, приносят только временное облегчение. Эффект от подобных процедур небольшой.

На данный момент Ирина принимает препараты, которые поддерживают тонус вен. Пегова отметила, что курс лечения необходимо повторять каждые полгода.

Отметим, что в последнее время Ирина Пегова всерьез занялась здоровьем. Звезда отечественных сериалов сбросила вес.

Напомним, не так давно Ирина Пегова призналась в интервью, что ее сердце несвободно. У знаменитости есть возлюбленный, которого она тщательно скрывает от прессы. Также артистка призналась, что чувствует себя счастливой вне брака.

Автор: 21 июля 2020, 15:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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