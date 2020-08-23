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Шоу-бизнес

"Почему бы и нет": вскрылась связь Собчак с Тихановским

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светская львица разместила в телеграм-канале совместный снимок с Сергеем Тихановским. Ксения Собчак давно знакома с политическим заключенным.
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По словам звезды, ее фото с мужем Светланы Тихановской обнаружили в "Твиттере" и начали бурно обсуждать. Чтобы развеять слухи, Ксения Собчак решила пояснить, при каких обстоятельствах был сделан кадр. "2016 год, Израиль, подошёл прохожий, попросил сфотографироваться – почему бы и нет.", – написала звезда. Телеведущая захотела рассказать фанатам о деталях встречи с Тихановским, чтобы они не строили теорий заговора. "Но факт забавный, кто ж знал тогда))", – добавила знаменитость.

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Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В кадре Ксения Собчак сидит в солнечных очках и черной кофте на молнии. Муж Тихановской одет в голубое поло, он пристроился справа от светской львицы. Мужчина недоверчиво смотрит в кадр, а популярная девушка не расплывается в "фирменной" улыбке.

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга пошутила, что приносит удачу в карьере. Ксения Собчак предложила тем, кто хочет сделать с ней снимок, говорить о своих амбициях и оставлять номер телефона.

Напомним, что Светлана Тихановская была главным оппозиционером Александра Лукашенко на президентских выборах. Она выдвинула свою кандидатуру на голосовании потому, что ее мужу Сергею центральная избирательная комиссия отказала в регистрации. Ксения Собчак уверяет пользователей Сети в том, что не стоит за тем, что происходит в Белоруссии.

Автор: 23 августа 2020, 19:11 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
Ответить
На фото лошади посмотриш,жить не хочется.
1

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