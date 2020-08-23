Кудрявцева в купальнике показала складки на боках

Артистка позировала перед камерой в купальнике с игривой расцветкой в горошек, исполненном в ретро-стиле. Лера Кудрявцева решила показать фигуру такой, какая она есть на самом деле. Знаменитость не ретушировала фото.
Кудрявцева продемонстрировала складки на боках и натуральный бюст. Отметим, что Кудрявцева без фотошопа выглядит замечательно. Лера может позволить себе "честные" фото в отличие от некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса.
Напомним, в конце 2019 года Лера Кудрявцева избавилась от имплантатов в груди. Один из них порвался и начал протекать. Телеведущая сама рассказала о случившемся в личном микроблоге. Звезда долго восстанавливалась после операции. У Леры стояли дренажи, ей делали уколы и капельницы. Знаменитость не скрывала тяжесть своего положения и благодарила поклонников за поддержку.
Лера Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад. Пластику звезда делала в России, в Санкт-Петербурге. Ежегодно знаменитость проходила обследование. Однажды во время исследований врачи заметили, что левый имплантат лопнул.
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