Многодетный Рома Жуков женился на директоре конкурса красоты

Рома Жуков после развода снова женился. Его избранницей стала давняя возлюбленная, ради которой он оставил жену с шестью детьми.

Рома Жуков познакомился с Ольгой Илларионовой, когда был еще женат. Первая супруга Елена родила певцу семерых детей (одна дочь трагически погибла восемь лет назад). Несмотря на то, что ходят слухи, будто артист закрутил роман еще будучи в браке, сам популярный исполнитель уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после расставания с женой.

И вот сегодня, 21 августа, влюбленные оформили отношения. Торжество проходит в одном из ресторанных комплексов Московской области. Роман и Ольга пригласили на свадьбу 100 человек, в том числе и представителей отечественного шоу-бизнеса. "Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать – отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие", – сообщил Рома Жуков.

Для торжества Ольга Илларионова, которая, к слову, является директором конкурса красоты "Мисс Подмосковье", выбрала для самого важного дня классическое пышное белое платье с фатой, дополнив образ букетом роз. А Рома Жуков предпочел классический костюм с бабочкой.

Регистрация состоялась в три часа дня по московскому времени. А в пять часов запланирован банкет. Говорят, новоиспеченные супруги появятся перед гостями весьма эффектно, но как именно – секрет.

Рома Жуков сделал предложение Ольге Илларионовой еще зимой, когда влюбленные были в Париже. Исполнитель преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом. "Ольга, конечно, немного поломалась, но потом согласилась", – рассказывал в интервью Рома Жуков. Влюбленные планируют прибавление в семействе. Напомним, что у певца есть шестеро детей, а у его новой жены – один ребенок от предыдущих отношений.