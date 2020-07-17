Певец Жуков об обвинениях бывшей жены: Нагло врет всем

Роман и Елена Жуковы, несмотря на развод, продолжают ругаться. После того как женщина поделилась жуткими подробностями совместной жизни с артистом (тот якобы принудил беременную супругу к сексу, и она потеряла ребенка), певец обвинил ее в обмане.

После расставания с Ромой Жуковым его бывшая жена дала несколько интервью и снялась в ряде выпусков скандального шоу "Пусть говорят", пожаловавшись, что еле сводит концы с концами. На плечах Елены лежит ответственность за шестерых детей, которые остались с ней. Роман якобы ни копейки не дает на их содержание.

Певец с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Он нанял адвоката, чтобы проверить экс-супругу на вменяемость. А еще ему интересно, каким образом зарабатывает на жизнь бывшая жена.

"Она не делает пенсионных отчислений, о чем говорит ее личный кабинет застрахованного лица. Трудовая книжка Елены как была пустой и чистой, так и остается. Богиня Лена, как она сама себя называет, нагло врет всем, что работает, а также, возможно, обманывает государство", – заявил Жуков.

Певец предоставил доказательства того, что за три года перевел 8,5 миллиона рублей на детей. Однако у него есть сомнения, что эта сумма дошла до ребят. Артиста смущает то, что наследники не посещают секции и не ездят в лагерь. "Зато Елена хвастается подарками своим родственникам", – подметил артист.

Рома возмущен тем, что Елена на своей странице в популярной социальной сети не стесняется просить помощи у людей и благотворительных фондов, а также хватает "шарахающихся" от нее соседей и заставляет говорить на камеру нужные ей слова. "Позор, позор и еще раз позор!" – резюмировал певец.