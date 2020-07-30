Похваставшуюся дорогой машиной Ивлееву спустили с небес на землю

Телеведущая Настя Ивлеева похвасталась новым автомобилем и нарвалась на критику. Пользователи Сети напомнили знаменитости, что ее мать живет в нищете.

Накануне в своем инстаграм-аккаунте ведущая шоу "Орел и решка" сообщила, что исполнила давнюю мечту. Знаменитость смогла заработать на новый автомобиль Lamborghini Aventador. "Меня распирает от гордости!" – написала счастливая Настя Ивлеева.

Блогер отметила, что в мире нет ничего невозможного, и призвала поклонников следовать ее примеру. По мнению телеведущей, упорный труд приводит к успеху. "Мечтайте, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!" – обратилась Ивлеева к подписчикам.

По подсчетам журналистов, машина класса люкс обошлась звезде минимум в 20 миллионов рублей. За полную комплектацию Lamborghini Настя Ивлеева могла отдать около 25 миллионов рублей. Стоимость также зависит от года выпуска автомобиля, передает сайт "Комсомольская правда".

Одни пользователи поздравили Настю Ивлееву с покупкой, а другие осудили ее. Они напомнили, что у матери телеведущей даже нет раковины в квартире. "А как же дом для мамы?", "Маме ничего не хочешь купить?", "Лучше бы маму отселила подальше от родственников и купила ей отдельное жилье", – спустили звезду с небес на землю подписчики.