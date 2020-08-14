"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично обхамил Наргиз Закирову. В эфире политического шоу на телевидении он позволил себе оскорбительные выражения в адрес певицы.

Знаменитость ответила политику в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала фрагмент видео, в котором политик грозит ей смертью на улице от страшных болезней.

"Чудище! Обезьяна!" – выкрикивает Жириновский в адрес Наргиз Закировой. Со своей странички звезда обратилась напрямую к СМИ. Она попросила издания огласить вопиющее поведение политика и ее официальное заявление в медиапространстве.

Наргиз Закирова констатировала, что оскорбление ее личности со стороны Владимира Жириновского является административным правонарушением. Поклонники артистки возмутились случившимся. "Собака лает, караван идет... Так что, что нервы тратить на это...", "То, что он позволяет себе оскорбить женщину, это говорит о его низком уровне развития и поганом рте. Не обращаете внимания!" – высказались фолловеры.

Напомним, у Наргиз Закировой есть двое детей. Дочь Лейлу она родила от Филиппа Бальзано, а сына Ауэля – от Ернура Канайбекова. Старшая дочь певицы Сабина недавно тоже стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Ноем. Наргиз очень дорожит отношениями с наследницей и внуком, поэтому старается строить их на доверии.