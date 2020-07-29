Стало известно о смерти близкого человека Наргиз Закировой

Певец и композитор из Узбекистана Руслан Шарипов скончался в возрасте 54 лет. Он был весьма популярен в стране.

По данным СМИ, Руслан Шарипов умер от инсульта. На протяжении последних нескольких лет у композитора была нарушена работа сердца. Кроме того, у него наблюдалось повышенное глазное давление. Певец мог ослепнуть.

Руслан Шарипов был первым супругом финалистки проекта "Голос" Наргиз Закировой. Они состояли в браке недолго. Известно, что композитор изменял певице, когда она была беременна. Родив дочь Сабину, Наргиз уехала из Узбекистана в США.

Закирова тяжело переживала предательство супруга. Его поступок сломал певицу. Оправившись от разрыва с Шариповым, она пообещала себе, что не станет встречаться с мужчиной, пока не полюбит по-настоящему.

Напомним, что у Наргиз есть еще двое детей. Дочь Лейлу она родила от Филиппа Бальзано, а сына Ауэля – от Ернура Канайбекова.

Старшая дочь певицы Сабина недавно тоже стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Ноем. Наргиз очень дорожит отношениями с наследницей и внуком, поэтому старается строить их на доверии.