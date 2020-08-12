Младшие дочери Меладзе вышли в свет с экс-супругой певца

Наследницы Валерия Меладзе София, Арина и их мать Ирина посетили премьеру экшн-триллера "Агент Ева". Звездная семья привлекла к себе внимание гостей мероприятия.

Дочери продюсера – редкие гостьи светских хроник и тусовок. 21-летняя София и 17-летняя Арина очаровали публику своей красотой. При этом многие заметили, что девушки совсем не похожи на своего знаменитого отца. Внешность они явно унаследовали от мамы.

Отметим, у Валерия Меладзе и Ирины есть старшая дочь – 29-летняя Инга. Она недавно познакомила родителя со своим новым возлюбленным. Это сооснователь студии N3 Design Денис Давыдов.

В светских кругах говорят, что артист одобрил выбор Инги. Девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергезе. Они познакомились десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.

Свадьба состоялась в 2017 году. Однако через два года брак распался. Причина развода дочери Валерия Меладзе не оглашалась.

Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Певец признавался, что благодаря карантину многое переосмыслил в своей жизни. Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год. Певец рассказывал, что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его стопам.