Вдова Картрайта в ходе допроса призналась в убийстве

Вдова российского рэпера Энди Картрайта призналась в убийстве мужа. Фигурант уголовного дела сделала заявление в ходе допроса.
При этом мотив совершения преступления до сих пор не назван. Вдова музыкального исполнителя всячески уходит от этой темы. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для обвиняемой, передает телеграм-канал "112".
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