Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию

Татьяна Плаксина обратилась к подписчикам с просьбой. В период пандемии коронавируса девушка улетела в США и не планировала возвращаться к звездной матери. Однако терпение дочери Любови Успенской лопнуло, и теперь она пытается вернуться домой.

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