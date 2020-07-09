Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию

У Татьяны Плаксиной нет денег на обратный билет, поэтому девушка попросила помощи у подписчиков в "Инстаграм". В личном блоге дочь Любови Успенской опубликовала фотографию листа бумаги, на котором написано: "Хочу вернуться в Россию! Помогите". Под этой фразой Плаксина указала реквизиты своей банковской карты.
Поклонники наследницы королевы шансона не могут поверить в происходящее. По словам фанатов, Татьяна никогда не занималась сбором средств, а уж тем более в личных целях.
Плаксина не уточнила, почему спешно собралась улетать из Америки. Не сообщила она и причину безденежья. Неужели Успенская перестала оказывать ей финансовую поддержку?
Поклонников Татьяны удивил еще и тот факт, что девушка не обратилась к звездному отцу. Бизнесмен Александр Плаксин мог бы отправить дочь прямым рейсом из США.
Напомним, что скандал в семье Успенской назревал долго. Солистку обвиняли в жестоком обращении с дочерью и агрессивных методах воспитания.
Татьяна в прямом эфире рассказала несколько историй из детства, выставляющих исполнительницу в плохом свете. Любовь была вынуждена признать серьезные пробелы в воспитании дочери. Также певица сообщила о пристрастии наследницы к запрещенным веществам.
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