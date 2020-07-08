"Я – избранный": схваченный в Дивеево Джигурда объяснил свой поступок

В среду 8 июня стало известно, что Никита Джигурда проник на территорию Дивеевского монастыря, закрытого на карантин. Оказывается, актер захотел отомстить за свою подругу Анастасию Волочкову, которой ранее выписали штраф за незаконное нахождение в обители.

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