"Я – избранный": схваченный в Дивеево Джигурда объяснил свой поступок

Стоит отметить, что эпатажный шоумен называет COVID-диссидентом и отрицает существование опасного вируса. В беседе с журналистами он заявил, что в монастырь его вело "само провидение". Никита Джигурда пожаловался, что смог прочитать молитву лишь в одном храме, так как его сразу же задержали.
При этом артист отметил вежливое общение со стороны полицейских, которые были в масках и перчатках. Сам актер отказался от средств защиты, так как "бог внутри него", а латексные и тканевые изделия знак неверия во всевышнего.
Также Никита Джигурда считает, что в местных стражей порядка вселился бес, так как те выполняли незаконное задержание. Артист рассказал, что прочитал полицейским лекцию на тему: "Коронавирус – выдумки "леваков".
Как заявил актер, он пригрозил правоохранителям "действиями оккультного порядка" для нейтрализации. Но в итоге шоумен решил не использовать магию в отношении служителей закона, так как те не применяли силу и были дружелюбны.
Напоследок Никита Джигурда рассказал, что некая блаженная Мария, проживающая на территории Дивеевской обители, назвала его освободителем монастырей. "Я – избранный, один на всю Россию", – уверен актер.
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