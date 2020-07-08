Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого

"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Люди, в общем, напоминают прежних… Квартирный вопрос только испортил их", – говорил Воланд в романе "Мастер и Маргарита". Сын актера и режиссера Олега Борецкого на личном опыте оценил справедливость этой фразы.



Олега Борецкого зрители помнят по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его внезапная – в 56 лет! – смерть стала шоком не только для поклонников, но и для сына. И пока в уходе легенды кино для него больше вопросов, нежели ответов.

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"Я написал заявление в Следственный комитет России с просьбой разораться, от чего и при каких обстоятельствах умер мой отец (по официальным данным, смерть наступила из-за отказа левого желудочка сердца – Прим. ред.), – рассказал Илья "Дни.ру". – Тело отца вопреки его воле кремировали. Возможно, было что скрывать. Я обратился в больницу, где умер отец, с требованием предоставить мне документы о его болезни и кончине. Но поскольку она перепрофилирована под коронавирусных больных, доступ к расположенному в серой зоне архиву сейчас закрыт".

Илья Борецкий о смерти отца узнал фактически случайно. На захоронении урны с прахом его не было – новая жена Олега Борецкого решила не приглашать его сына. "Я вообще долгое время не знал, что отец после развода с моей мамой снова женился на некой Зое Александровне Матвиевской, – сказал Илья. – Он меня всегда уверял, что не собирается этого делать".

Еще большим шоком для единственного сына Олега Борецкого стала информация о завещании. Якобы знаменитый актер завещал все движимое и недвижимое имущество своей новой жене. Имени Ильи в документе нет.

"Я как наследник первой очереди безусловно, буду оспаривать это завещание, – возмутился Борецкий. – И дело даже не в двух трехкомнатных квартирах в самом центре Москвы (недвижимость на Малой Дмитровке и Большой Никитской улицах может стоить десятки миллионов. – Прим. ред.) и даче в Псковской области. В этих квартирах, ключей от которых у меня нет, находятся бесценные вещи, которые могут просто оказаться на помойке".

"Например, мой дед Юрий Борецкий, автор известных советских фильмов "Непобедимый", "Моя любовь на третьем курсе", "Оленья охота", дружил с братьями Стругацкими, – сообщил Илья. – Именно у деда дома хранилась рукопись их неопубликованного романа. У него есть и сценарии с рукописными правками, некоторые из которых так и не были сняты. И мне менее всего хочется, чтобы эти драгоценности для всех любителей кино и литературы пропали".