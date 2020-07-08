Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого

Олега Борецкого зрители помнят по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его внезапная – в 56 лет! – смерть стала шоком не только для поклонников, но и для сына. И пока в уходе легенды кино для него больше вопросов, нежели ответов.
"Я написал заявление в Следственный комитет России с просьбой разораться, от чего и при каких обстоятельствах умер мой отец (по официальным данным, смерть наступила из-за отказа левого желудочка сердца – Прим. ред.), – рассказал Илья "Дни.ру". – Тело отца вопреки его воле кремировали. Возможно, было что скрывать. Я обратился в больницу, где умер отец, с требованием предоставить мне документы о его болезни и кончине. Но поскольку она перепрофилирована под коронавирусных больных, доступ к расположенному в серой зоне архиву сейчас закрыт".
Илья Борецкий о смерти отца узнал фактически случайно. На захоронении урны с прахом его не было – новая жена Олега Борецкого решила не приглашать его сына. "Я вообще долгое время не знал, что отец после развода с моей мамой снова женился на некой Зое Александровне Матвиевской, – сказал Илья. – Он меня всегда уверял, что не собирается этого делать".
Еще большим шоком для единственного сына Олега Борецкого стала информация о завещании. Якобы знаменитый актер завещал все движимое и недвижимое имущество своей новой жене. Имени Ильи в документе нет.
"Я как наследник первой очереди безусловно, буду оспаривать это завещание, – возмутился Борецкий. – И дело даже не в двух трехкомнатных квартирах в самом центре Москвы (недвижимость на Малой Дмитровке и Большой Никитской улицах может стоить десятки миллионов. – Прим. ред.) и даче в Псковской области. В этих квартирах, ключей от которых у меня нет, находятся бесценные вещи, которые могут просто оказаться на помойке".
"Например, мой дед Юрий Борецкий, автор известных советских фильмов "Непобедимый", "Моя любовь на третьем курсе", "Оленья охота", дружил с братьями Стругацкими, – сообщил Илья. – Именно у деда дома хранилась рукопись их неопубликованного романа. У него есть и сценарии с рукописными правками, некоторые из которых так и не были сняты. И мне менее всего хочется, чтобы эти драгоценности для всех любителей кино и литературы пропали".
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