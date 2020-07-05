Марина Александрова без макияжа всполошила народ

Еще в середине июня российская актриса вместе со своей семьей улетела греться под крымским солнцем. Марина Александрова продолжает радовать подписчиков кадрами, сделанными в долгожданном отпуске.

Пока актриса продолжает публиковать в своем Инстаграме морские фотокарточки, поклонники восхищаются ее природной красотой и ухоженной внешностью. Девушка не раз доказывала, что прекрасна и без макияжа.

Новый образ покорил многочисленных фанатов Марины Александровой. На этот раз актриса предстала с мокрыми волосами и в белой свободной тунике, только подчеркивающей шикарные формы модели.

"Косметика? Нет, не слышали", – подписала кадр Марина.



Напомним, что Александрова уже несколько лет состоит в браке с Андреем Болтенко. Пара воспитывает двух детей – 9-летнего сына Андрея и 5-летнюю дочь Екатерину. По словам актрисы, сейчас наследники очень счастливы, что так много времени проводят вместе со звездными родителями. Да и сама Марина признавалась, что благодаря картину она узнала много нового о членах своей семьи и выстроила более тесные отношения с ними.

Стоит отметить, что в комментариях под семейными фотографиями всегда происходят споры. Кто-то из аудитории восхваляет актрису и ее отпрысков, а кто-то утверждает, что Марина Александрова оказывает слишком много внимания своим детям и балует их. Артистка предпочитает не вступать в диалог с комментаторами и только изредка отвечает на комплименты.