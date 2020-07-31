"Я вас сейчас порежу!": Седокова пожаловалась на жуткие угрозы

Анна Седокова в своей книге "Я сильная. Я справлюсь" рассказала о закулисной жизни популярной группы "ВИА Гра". В мемуарах она описала, с чем приходилось сталкиваться солисткам коллектива.

Анна Седокова была участницей группы "ВИА Гра" чуть больше двух лет. Она поделилась воспоминаниями о тех годах. Певица поведала о двух ужасных случаях, из-за которых исполнительницы могли серьезно пострадать.



Однажды группа приехала выступать в одну из южных республик. Девушек встретили со всеми почестями – как звезд международного масштаба. После концерта артисткам недвусмысленно намекнули, что нужно поехать ужинать с сыном президента. Мужчине хотелось пообщаться со звездами в более интимной обстановке. Анна Седокова с коллегами отказались от предложения.

После этого дружелюбие хозяев сменилось на пренебрежение и даже презрение. На следующий день рано утром за солистками "ВИА Гры" приехала машина уже без охраны и кортежа. Злой водитель швырнул вещи девушек в багажник и вез их в аэропорт со скоростью 200 километров в час.

Еще более опасная ситуация сложилась во время последнего выступления Анны Седоковой в составе "Виа Гры". Девушки пели в Казахстане на дне рождения местного богача. В какой-то момент выступления на сцену вылез один из гостей вечеринки и начал лапать солистку. Оскорбленные певицы ушли в гримерку.

Принимающей стороне такое поведение артисток не понравилось. К ним забежал разъяренный мужчина и стал угрожать, дополняя речь оскорблениями. Он заявил, что может делать с солистками, что угодно, потому что заплатил.

"Я вас, (далее идет неприличное выражение – прим. ред.), сейчас порежу! Убью на фиг!" – пригрозил хам. Затем пришел именинник и попросил простить грубияна. К счастью, все обошлось, и Анна Седокова с коллегами не пострадали, но ужасный осадок остался.