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Полежайкин из

Полежайкин из "Папиных дочек" прикован к инвалидному креслу

Михаил Казаков. Кадр из "Берега" (2012)
Звезда сериала "Папины дочки" Михаил Казаков выписался из больницы. Артист поделился подробностями своего самочувствия.
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Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото на инвалидной коляске. Ему поставили титановые пластины, и после операции Михаил Казаков оказался прикован к инвалидному креслу.

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К счастью, это не навсегда. Полежайкин из "Папиных дочек" заявил, что как только он оправится от травмы, врачи разрешат ему ходить самостоятельно.

После выписки из больницы Михаил Казаков принялся за дело. Он принялся работать на своем загородном участке. Поклонники в соцсети пожелали любимому артисту скорейшего выздоровления.

Отметим, что медики не обнадежили звезду сериала "Папины дочки" на скорый результат. На полное восстановление может уйти полгода. Но артист настроен оптимистически. "Ерунда все это", – заявил Михаил Казаков.

Несчастье с актером из "Папиных дочек" случилось три недели назад. Он упал с 12-метровой высоты, переломав ноги. Артист признался, что у него много работы, поэтому не терпится поскорее восстановиться, ведь ему надо обеспечивать семью.

Автор: 30 июля 2020, 20:56 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем

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