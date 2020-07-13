У переломавшего ноги Полежайкина из "Папиных дочек" ввалились щеки

Чтобы кадр получился максимально эффектным, артист поднялся на 12-метровое возвышение. К сожалению, он потерял равновесие и рухнул на землю. После падения к молодому человеку подбежали прохожие, которые вызвали скорую помощь.
Михаил Казаков, несмотря на серьезные травмы, старается не унывать. Артист шутит, что ему всего лишь полгода нужно провести в больнице, а потом врачи дадут костыли.
Оптимизм актера поражает, учитывая, что ранее он рассказывал, как ему удалось похудеть. Секрет прост: парень теперь всегда передвигается по городу пешком. Даже по небольшой Твери он нагуливает в день по 20 километров.
Накануне Михаил Казаков опубликовал новый снимок из больничной палаты. За две недели в клинике артист сильно оброс, у него появились круги под глазами. Правда, возможно, нездоровый цвет коже придал фильтр "Инстаграма", которым актер воспользовался для обработки кадра.
Осунувшийся артист с ввалившимися щеками напугал подписчиков. Они высказали беспокойство по поводу здоровья звезды "Папиных дочек". "Миша, поправляйся. Улыбайся чаще", "Держись, Миша! Скорейшего выздоровления!", " "Миша, это ты?!" – отметили в комментариях.
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