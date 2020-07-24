"Врагу не пожелаешь": переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" о своем самочувствии после операции

Все прошло успешно. Артист признался, что мучится от постоперационных болей. Однако позитива ему явно не занимать. По словам 32-летнего Казакова, теперь на его теле стало на 60 стежков больше.
"Боли очень сильные – врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", – посетовал герой "Папиных дочек". Михаил отметил, что выбора нет: надо побыстрее выздоравливать, поскольку дома ждут жена и двое детей.
Врачи делают позитивные прогнозы, звезда быстро идет на поправку. О том, из-за чего он оказался в тверской больнице, Михаил Казаков вспоминать не хочет.
Несчастье с актером из "Папиных дочек" случилось две с половиной недели назад. Он упал с 12-метровой высоты, переломав ноги.
Артист признался, что у него много работы, поэтому не терпится поскорее восстановиться. Помимо того, что он любит свою профессию, надо обеспечивать семью.
Как писали "Дни.ру", звезда передвигается по городу только пешком. Бывало, что в день Михаил успевал преодолеть больше 20 километров. Подвижный образ жизни позволил ему стать настоящим атлетом. Казаков скинул 30 килограммов и пошел в спортзал.
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Плоский зад
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?