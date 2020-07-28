Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от монарших обязанностей и покинули Соединенное Королевство. По слухам, причиной решения стало давление прессы. Крупные таблоиды регулярно публиковали статьи, в которых Меган Маркл была выставлена в дурном свете.
К переезду в США пару могли подтолкнуть и члены королевской семьи. Против скорого брака принца Гарри с бывшей актрисой выступила Елизавета II. Принц Уильям и Кейт Миддлтон тоже рекомендовали родственнику повременить с женитьбой.
Сенсационные данные об отношениях Маркл с членами монаршей семьи обещают раскрыть британские репортеры в биографической книге "Обретая свободу". В произведении принц Уильям изображен бессердечным. Нелестную характеристику получила и его жена Кейт.
Источник, приближенный к королевской семье, заявил, что после выхода книги переезд герцога и герцогини Сассекских в Великобританию станет невозможным. Другой источник сообщил, что Меган Маркл и принцу Гарри разрешат вернуться к монаршим обязанностям, но неизвестно, как супруги будут совмещать их с карьерой в США.
"Дни.ру" писали, что одна из глав книги посвящена отношениям двух герцогинь. По словам репортеров, Кейт Миддлтон с самого начала невзлюбила бывшую актрису и не пыталась узнать ее поближе. Меган Маркл ранило поведение жены принца Уильяма.
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