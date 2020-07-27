Раскрыта правда об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

В Соединенном Королевстве готовится к выпуску книга "Обретая свободу" о принце Гарри и Меган Маркл. В ней журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюран рассуждают, что могло привести к решению супругов отказаться от монарших обязанностей. Одна из глав будет посвящена отношениям бывшей актрисы с Кейт Миддлтон.

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