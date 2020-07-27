Раскрыта правда об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

По мнению авторов книги, королевские особы никогда открыто не враждовали. "Они плохо знают друг друга. Отношения Миддлтон и Маркл никак не развивались. После знакомства Кейт не пыталась узнать возлюбленную Гарри поближе", – отметили репортеры.
Меган надеялась, что жена принца Уильяма расскажет ей больше о монарших обязанностях, даст ценные советы, но этого не произошло. "Меган была расстроена, что ей не удалось подружиться с Кейт, но нельзя сказать, что она лишилась сна из-за этого", – заявили Скоби и Дюран.
Также герцогиню Сассекскую задело то, что Миддлтон лично не поддержала ее во время травли, устроенной СМИ. Жена принца Уильяма всего лишь отправила бывшей актрисе букет цветов. Маркл хотела, чтобы невестка приехала к ней и сказала теплые слова.
Кроме того, Кейт Миддлтон не попыталась помирить мужа с братом. Уильям попросил Гарри не торопиться с браком, чем сильно разозлил его. На сторону супруга встала герцогиня Кембриджская. Она тоже посоветовала деверю серьезно подумать насчет женитьбы на бывшей актрисе.
После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл жили около года в особняке в графстве Оксфордшир. За одиннадцать месяцев герцог и герцогиня Кембриджские ни разу не навестили их. На все приглашения они отвечали отказом, сообщает издание Elle.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
папа не любит евреев
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Как относитесь к старородящим?
Плоский зад
Не до жиру
Я люблю мужа сестры
Диденко нашла нового мужа
Разница в возрасте 14 лет
Однополый брак