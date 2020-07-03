Сын ищет причину смерти актера Борецкого: Обнаружил испачканную кровью простынку

В июне умер актер Олег Борецкой. По официальным данным, смерть наступила из-за отказа левого желудочка сердца. Однако наследник артиста считает, что в истории с уходом отца не все так просто.

Молодой человек заверил, что постоянно был с папой на связи – они перезванивались и переписывались в мессенджерах. Однако в какой-то момент тот перестал отвечать, хотя всегда быстро реагировал на весточки от сына.

Как выяснилось позже, Олег Борецкий последние пять лет жил не один, а с женщиной, на которой даже успел жениться. О новой супруге он наследнику не сообщил. В итоге, когда актеру стало плохо и его увезли на скорой, сожительница не сообщила о случившемся пасынку.

Однако дальше – больше. Илья утверждает, что отец не хотел, чтобы его кремировали. Однако, когда стало известно о смерти, супруга настояла на сожжении тела, хотя, уверен наследник артиста, она должна была знать о воле мужа, ведь тот об этом неоднократно говорил.

Третья странная деталь в смерти Олега Борецкого – загадочная кровавая простынь. Сын обнаружил ее, когда забирал вещи покойного из больницы. Он уточнил у медперсонала, откуда могла появиться на ткани кровь. Его заверили, что с актером не проводили никаких манипуляций, после которых у него могла бы появиться открытая рана.

Олег Борецкий, помимо проблем с сердцем, имел еще и диабет. Илья запросил копию больничной карты и выяснил, что незадолго до кончины отцу давали препарат, который нельзя принимать людям с нестабильным сахаром. Как отметил один из сотрудников клиники, эти таблетки артист получил по настоянию жены.

Эти обстоятельства заставили наследника актера задуматься, что женщина, с которой папа провел последние годы, была с ним из корыстных побуждений. После смерти Олега Борецкого она осталась в его роскошной квартире на Малой Дмитровке. Чтобы во всем разобраться, Илья подал документы в Следственный комитет. Проверка по делу уже началась.