Тимати успел создать новую компанию перед уходом из Black Star

Накануне стало известно, что Тимати принял решение покинуть компанию, которую основал 14 лет назад. Он сохранил доли в некоторых проектах Black Star, однако больше не имеет отношения к артистам и их продвижению.

Бизнесмен собирается начать все с нуля и самостоятельно заняться раскруткой молодых исполнителей. Для этого он зарегистрировал товарный знак под названием "Ракета".

Журналистам удалось выяснить, что за пять дней до объявления об уходе из Black Star Тимати создал компанию, стартовый капитал которой составил десять тысяч рублей. "Ракета" также будет связана с музыкальной индустрией, плюс возьмет на себя обязательства по организации выступлений и пиару.

Представители рэпера отказались комментировать информацию об этой фирме, однако не стали опровергать факт существования юридического лица. Вероятно, пока это коммерческая тайна, и Тимати сам расскажет о новом деле жизни после возвращения с отдыха.

Напомним, что Black Star создали в 2006 году три музыканта – Тимур Юнусов, Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе. Рэпер не рассказал, что стало причиной его выхода из дела. По слухам, бизнесмены не смогли договориться, как развивать творческое направление лейбла.

В данный момент Тимати находится в отпуске в Греции, куда отправился в компании старшей дочери Алисы. Его девушка Анастасия Решетова предпочла отдых с сыном Ратмиром в Сен-Тропе.