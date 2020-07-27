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Первый канал мертв: бывшая ведущая открыла Эрнсту глаза

Первый канал мертв: бывшая ведущая открыла Эрнсту глаза

Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Катя Гордон обратилась к Константину Эрнсту. Женщина, работавшая на Первом канале, нашла у него множество недостатков.
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Катя Гордон провела немало эфирных часов на Первом канале. Она не только участвовала в различных ток-шоу, но и работала соведущей в передаче "Модный приговор". Катя записала видеообращение к Константину Эрнсту. Она призналась, что ее сотрудничество с Первым каналом сошло на нет, когда она начала свободно выражать свои мысли и взгляды, в том числе и относительно коронавируса.

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 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Впрочем, по словам Кати, она убеждена, что это только к лучшему, ведь теперь она не обременена никаким "корпоративным условным этикетом". Поэтому, убеждена Гордон, она может напрямую обратиться к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Катя считает, что вряд ли ему ведущие "первой кнопки" скажут то, что думают на самом деле о Первом канале. "Вам вообще почему-то принято не говорить правду", – отметила Гордон. Она заявила, что "Первый канал умирает", потому что на нем давно не показывают новостей, не показывают ключевых событий, происходящих в стране. При этом Гордон понимает, что Эрнст также связан "корпоративным этикетом".

Катя высказала мнение, что стыдно показывать то, что Первый канал показывает в последние пять лет. По ее словам, даже возрастные люди уже не верят тому, что транслирует "первая кнопка". Что они "на автомате" смотрят только старые привычные шоу, а молодежь – передачу Ивана Урганта. Катя Гордон объяснила, что взяла эти данные, путешествуя по России.

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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Когда-то, по признанию Гордон, она мечтала быть ведущей на Первом канале, как, впрочем, и любой журналист. Однако, когда ее мечта исполнилась, Катю настигло разочарование. Теперь, по ее мнению, Первый канал "это фикция". Тем не менее, Катя Гордон убеждена, что благодаря монументальной фигуре и образу Константина Эрнста у Первого канала еще есть шанс возродиться. Она призвала его создать совершенно новый интересный продукт, который мог бы привлечь аудиторию, катастрофически потерянную Первым каналом.

Автор: 27 июля 2020, 16:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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