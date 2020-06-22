Ждет ребенка: Навка сдала с потрохами ведущую Первого канала

Ведущая шоу "Доброе утро" Марина Ким ждет ребенка. О предстоящем пополнении в семье звезды поклонники узнали от фигуристки Татьяны Навки.

В минувшую субботу спортсменка побывала на церемонии вручения премии лучшим врачам. На своей странице в соцсети "Инстаграм" Татьяна Навка разместила фотографию с мероприятия. В кадре она запечатлена вместе с Константином Эрнстом, Татьяной Тарасовой, Ларисой Гузеевой, Юлией Барановской и Мариной Ким.

Для выхода в свет ведущая шоу "Доброе утро" примерила облегающее платье красного цвета. Наряд подчеркнул округлившийся живот знаменитости. Опубликовав этот снимок, Татьяна Навка сдала Марину Ким с потрохами, уверены пользователи. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от журналистов.

В беседе с изданием StarHit Марина подтвердила, что ждет третьего ребенка. Подробностями о предстоящем пополнении она пообещала поделиться в ближайшее время. До тех пор знаменитость будет работать на Первом канале. "ТВ-сезон еще не закончен", – подчеркнула она.

Отметим, что Марина Ким воспитывает двух дочерей – Бриану и Дарину. Об отце девочек знаменитость ничего не рассказывает. Она уверена: счастье любит тишину. Официально телеведущая не состоит в браке.