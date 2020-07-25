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Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство

Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство

Брэд Питт. Фото: imageSPACE via www.imago-images./www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Известный голливудский актер Брэд Питт тяжело переживает смерть друга, который покончил с собой. Еще страшнее то, что перед тем как свести счеты с жизнью он убил свою жену.
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Немецкие газеты сообщили о смерти фотографа и художника Сола Флетчера, которого нашли недалеко от дома. Этому страшному событию предшествовали еще более трагические обстоятельства.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Сол Флетчер позвонил своей дочери накануне и, рыдая, сообщил, что убил ее мать. Дочь сразу же вызвала полицию, но приехав на место преступления, полицейские не обнаружили убийцу в доме, а на полу лежало окровавленное тело его жены, погибшей от множественных ножевых ранений. По всей видимости, Сол предполагал, что дочь может так поступить и сразу после звонка ушел. Спустя сутки поисков следователи нашли тело мужчины недалеко от дома. Полиция считает, что Флетчер покончил жизнь самоубийством после совершенного преступления и другие версии пока даже не рассматривает.

Сол Флетчер был близким другом Брэда Питта. Они часто вместе посещали различные мероприятия и выставки. Последний раз их видели вместе на Венецианской биеннале осенью 2019 года.

На сегодняшний день актер хранит молчание и пока никак не прокомментировал случившееся, представители актера также отказались говорить что-либо по этому поводу.

Автор: 25 июля 2020, 18:15 Источник: www.mbs.news ✓ Надежный источник
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Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек

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