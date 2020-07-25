Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство

Немецкие газеты сообщили о смерти фотографа и художника Сола Флетчера, которого нашли недалеко от дома. Этому страшному событию предшествовали еще более трагические обстоятельства.
Сол Флетчер позвонил своей дочери накануне и, рыдая, сообщил, что убил ее мать. Дочь сразу же вызвала полицию, но приехав на место преступления, полицейские не обнаружили убийцу в доме, а на полу лежало окровавленное тело его жены, погибшей от множественных ножевых ранений. По всей видимости, Сол предполагал, что дочь может так поступить и сразу после звонка ушел. Спустя сутки поисков следователи нашли тело мужчины недалеко от дома. Полиция считает, что Флетчер покончил жизнь самоубийством после совершенного преступления и другие версии пока даже не рассматривает.
Сол Флетчер был близким другом Брэда Питта. Они часто вместе посещали различные мероприятия и выставки. Последний раз их видели вместе на Венецианской биеннале осенью 2019 года.
На сегодняшний день актер хранит молчание и пока никак не прокомментировал случившееся, представители актера также отказались говорить что-либо по этому поводу.
Популярные темы форума
Украинская кровь
Плоский зад
Как можно любить Россию?
Каких вы хотите женщин?
Я люблю мужа сестры
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
папа не любит евреев
Однополый брак