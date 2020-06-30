Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли

На днях папарацци засняли у дома Анджелины Джоли неожиданного гостя. Брэд Питт приехал к особняку звезды на мотоцикле и быстро скрылся за дверью.

Впервые после развода артист переступил порог коттеджа, который знаменитость купила для себя и детей. Все эти годы пара общалась исключительно через адвокатов. Когда Брэд Питт забирал или возвращал детей матери, то обычно даже не выходил из машины.

Натянутые отношения с Анджелиной Джоли сохранялись у актера вплоть до этого года. По сообщениям СМИ бывшие супруги стали разговаривать друг с другом совсем недавно. Именно поэтому заходящий в дом актер вызвал такой ажиотаж в западной прессе. В особняке матери своих детей он пробыл целых два часа.

Некоторые сразу же предположили, по какому случаю Брэд Питт был допущен в коттедж. Вероятно, поводом для встречи послужил предстоящий день рождения близнецов Нокса и Вивьен. Ребятам исполнится 12 лет. Возможно, родители решили устроить малышам вечеринку, поэтому и собрались вместе.

В любом случае это огромный прогресс в отношениях звезд. Еще недавно они даже не общались, а сейчас бок о бок обсуждают будущее детей. Кстати, не так давно день рождения праздновала старшая биологическая дочь Питта и Джоли – Шайло. Девочке исполнилось 14 лет, и по этому случаю ей устроили две отдельные вечеринки – в доме мамы и в коттедже папы. При этом на мероприятиях присутствовал только один родитель.