Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье

Накануне Яна Поплавская рассказала в личном блоге о радостном событии, которое произошло в ее семье. У старшего сына Клима и его супруги родился первенец.

Звезда всегда принимала деятельное участие в жизни своих детей. Знаменитость считает себя экспертом в вопросах воспитания мальчиков и часто рассказывает, как правильно растить мужчин. У Яны Поплавской двое сыновей – Клим и Никита.

Недавно старший наследник актрисы женился во второй раз, причем на одной и той же девушке. Впервые пара связала себя узами брака еще в 2015 году, но быстро разбежалась. Спустя несколько лет Клим и Евгения поняли, что не могут друг без друга и отправились в ЗАГС повторно. Яна Поплавская не вмешивается в личную жизнь детей, однако всегда старается поддерживать их выбор.

И вот в 2020 году наследник артистки впервые стал отцом. Режиссер и его избранница не афишировали скорое родительство, поэтому новость стала сюрпризом для всех.

В личном блоге Яна Поклавская опубликовала несколько снимков с сыном и его женой. Счастливая пара держит на руках первенца. Имя мальчика пока неизвестно. Поклонники от души поздравили звезду с прибавлением в семье.

"У папы глаза обалдевшие))видно очень сильно рад🔥Здоровья малышу и родителям (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бабочка поздравляю вас с малышкой❤️кому,кому а ему повезло с бабочкой", "Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души! Пусть растет счастливым человеком в окружении любящей семьи", – написали комментаторы.