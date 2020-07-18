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Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская заговорила о домашнем насилии: Никакой защиты!

Актриса Яна Поплавская заговорила о домашнем насилии: Никакой защиты!

Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Поплавская считает, что женщинам обязательно нужно говорить о случаях домашнего насилия. Иначе мужчины будут чувствовать безнаказанность и продолжать распускать руки.
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Яна Поплавская считает, что порой у мужчины нет другой возможности подчинить себе женщину, кроме проявления агрессии. Поднимая на жертву руку, насильник хочет доказать, что она не свободна, просто вещь, никто и ничто. Но такое подчинение ни на чем не основано, считает актриса.

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Она также отметила, что некоторые женщины пытаются оправдать поведение тиранов, говоря о "единственном и единичном случае, и это никогда не повторится". Именно такая позиция жертвы, по мнению Поплавской, приводит к трагедиям. "Если был первый раз, то будет и второй – только больнее, изощреннее", – сказала она.

Актриса призвала людей говорить об этой проблеме. Даже если человек оказался просто свидетелем домашнего насилия, необходимо срочно "бить во все колокола". После того, как эта проблема будет озвучена множеством, вероятно, в стране появится закон, по которому можно привлечь к ответственности тирана.

"В нашей стране жертва домашнего насилия никак не защищена! <...> Говорите об этом! Нет, это не называется стукачеством, это называется спасением жизни", – подчеркнула Яна.

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Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)

Напомним, недавно Ксения Собчак также высказалась о насилии. Журналистка объяснила, почему происходят подобные случаи на примере отношений школьников.

Автор: 18 июля 2020, 11:31 Источник: Letidor.ru ✓ Надежный источник

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