Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
04:34
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией
02:29
Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным
00:17
Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года
22:09
Костенко удивила обращением к матери Тарасова
20:14
"Угрожал, что украдет сына": Айза Анохина делит имущество с мужем
18:34
Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца
18:25
Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием
18:03
Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова
18:02
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
17:56
Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников
17:53
Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы
17:52
Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала
17:42
Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах
17:25
Доведенная Гузеева взорвалась в эфире шоу "На дачу!"
17:19
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился
16:59
"Я схожу с ума": пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол
16:58
Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход
16:38
Академик РАН: Коронавирус может стать более агрессивным
16:20
19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы
15:58
В петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП
15:53
"Лучше жуй, чем говори": Боню облили помоями из-за слов о "спасении" Ефремова погибшим водителем
15:43
"Мы голодаем": застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание
15:19
Собчак крупно поплатилась за глумление над изнасилованным ребенком
14:40
"Не имеет права говорить подобное": пережившему насилие Костюшкину заткнули рот
14:23
"Он был тогда уже больной": Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова
14:20
Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян
14:10
Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку
13:40
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения
13:39
Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии
12:51
Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя
12:49
"Что ты делаешь с собой?": Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе
12:22
Пьяная вусмерть звезда шоу "Дом-2" загремела в полицию
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
11:57
В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом
11:37
Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок
11:18
Как пережить вторую волну коронавируса: рекомендации эксперта
11:06
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
10:51
Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников
10:48
Необычный вид разведенной Пелагеи насторожил россиян
10:22
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
10:01
Части пенсионеров в России повысят выплаты с 1 июля
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года
06:05
Выбежала в чем была: Валерия сразу после карантина ринулась на Красную площадь
04:04
"Как бабушка": народ пришел в ужас от поседевшей Водяновой
02:15
"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери
23:58
"Еще бы в раковину села": Орлова вызвала недоумение выходкой в стиле Волочковой
22:08
Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова
20:06
Нарядившуюся в меха Волочкову застукали в объятиях со смуглым жеребцом
18:23
"Она хочет взлететь": убитый горем Норкин ошарашил заявлением об умершей жене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
Шоу-бизнес
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Поплавская предпочитает не рассказывать своим поклонникам подробности личной жизни. Актриса долгое время скрывала и некоторые изменения в своем браке, и не показывала пользователям социальных сетей своих внуков.
прочитано 547 раз

На днях Яна Поплавская опубликовала семейные кадры, на которых впервые была запечатлена ее внучка. Остается только гадать, скрывала ли актриса свою родственницу на самом деле.

ПО ТЕМЕ

"Это стыдно": Поплавская рассказала об изменах

У радиоведущей двое сыновей – 34-летний Клим и 23-летний Никита. Многие поклонники отмечают, что парни очень уж похожи на звездную маму. Новое фото, которое Яна выставила в личном блоге, шокировало верных фанатов актрисы. Поплавская показала семью старшего сына. В центре фотографии оказалась маленькая Варвара, которая приходится советской ведущей внучкой.

"Мои Клим, Варя, Женя Поплавские! Я уже поняла, что имя Женя это часть семейной истории нашей семьи, но секрет не разгадала. Старший сын теперь шутит "Мам, у тебя Старый сын", – так подписала семейную фотографию актриса.

Позже выяснилось, что Поплавская получила "уже готовую красивую девочку Варю". По словам Яны, Варвара – дочь Евгении Поплавской от предыдущих отношений. Но стоит отметить, что этот факт никак не отражается на трогательных и теплых узах семьи Поплавских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)

Напомним, что отношения старшего сына актрисы претерпевали и кардинальные изменения. Известно, что Клим и Евгения расписались в 2015 году, однако три года спустя пара заявила, что подала на развод. Но, к счастью, за время бракоразводного процесса режиссер и его избранница одумались. В 2020 году бывшие супруги решили дать друг другу еще один шанс.

Автор: 15 июня 2020, 04:34 Источник: Инстаграм Яны Поплавской ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца
Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием
Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова
Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот

Инцидент произошел на заре карьеры Примадонны
Шоу-бизнес

"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова

Известный адвокат поделился информацией
Шоу-бизнес

"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери

Советская актриса скончалась в конце марта из-за продолжительной болезни
Шоу-бизнес

Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников

Советская телеведущая начала искать новое жилье

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+