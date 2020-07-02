Ольге Бузовой провели сложную операцию

1 июля Ольга Бузова посетила стоматолога, чтобы ей установили имплант. Телеведущая рассказала, что в прошлом году удалила зуб, и теперь на его месте появится искусственный.
Певица не подозревала, что процесс окажется длительным. Сначала в десну вставляют имплант. Чтобы он прижился, нужно ждать четыре месяца. Лишь после этого устанавливают зуб.
Ольга не скрывала страха перед посещением врача. "Я так нервничаю", – сказала телеведущая на видео в "Сторис". Она очень боится таких процедур, хотя ее мать – стоматолог.
После процедуры знаменитость отправилась на съемки передачи "Бородина против Бузовой". Перед тем как начать работать в кадре, Ольга прикладывала лед к щеке, чтобы снять отек.
"К сожалению, я не уследила и потеряла зуб. Сейчас у меня кривой рот", – призналась она.
Ольга Бузова отметила, что ее ждет муторный процесс. Нужно постоянно ополаскивать рот и следовать строгим рекомендациям специалиста.
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