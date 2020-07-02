"Ничего не изменилось": Богомолов показал развлечения с пьяной Собчак

Имя Ксении Собчак зачастую фигурирует в скандалах и громких новостях. После вступления с телеведущей в брак подобную славу обрел и театральный режиссер Константин Богомолов.
Пара начала провоцировать общественность на свадьбе, когда молодожены решили ехать на катафалке вместо лимузина. Спустя время знаменитости не изменяют традициям.
Богомолов обнародовал в "Инстаграм" видеозапись, на которой он и его избранница, изрядно выпившие, едут в авто на заднем сиденье. Собчак держит дымящуюся сигарету. "Ничего не изменилось", – подписал новый пост режиссер.
На видео Богомолов сообщает супруге, что она сильно пьяна. В ответ Собчак начинает оправдываться, произнося скороговорки, чтобы доказать способность связно разговаривать.
Поклонники противоречиво отреагировали на ролик. Кто-то поругал кумиров за распущенное поведение, а кто-то искренне восхитился. "У меня есть ощущение, что вы чертовски хороши", "Ксюша прелесть. Смелая, целеустремленная, сильная, волевая и ничего не боится", "Никогда бы не подумала, что Ксения курит... Вообще не ее тема", – написали комментаторы.
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