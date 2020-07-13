Ролевые игры? Собчак предстала со шприцем и без глаза

С годами образ Ксении Собчак изменился. Из роковой блондинки с длинными волосами телеведущая превратилась в эффектную женщину. Наряды знаменитости стали гораздо скромнее, а поведение – менее провокационным.
Недавно Собчак напомнила общественности о своем едком характере. Она опубликовала снимок, сделанный очень давно. Журналистка запечатлена в повязке, которая закрывает один глаз, а также со шприцем в руках. Под снимком Ксения написала: "Колю больно, но метко".
Некоторые пользователи Сети не поняли, что имеет в виду знаменитость. "Что за бред?" – поинтересовался один из подписчиков. "Ролевые игры? Сегодня медсестра?" – пошутил другой.
Общественность давно знает, что Собчак легко может задеть за живое. Например, говоря о политической ситуации, она упомянула Стаса Костюшкина, который признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Слова журналистки ранили певца.
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