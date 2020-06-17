"Ее нужно было пороть в детстве": поглумившуюся над чужим горем Собчак разнесли

Телеведущая Ксения Собчак возмутила общественность шуткой о пережившем насилие певце Стасе Костюшкине. В поддержку бывшего солиста группы "Чай вдвоем" выступил артист Прохор Шаляпин.

В конце мая Стас Костюшкин стал гостем программы "Алена, блин!", где рассказал о своем горе. Артист признался, что в детстве оказался жертвой сексуального насилия. Певец решил обнародовать эту историю, потому что боится за своих сыновей.

Поклонники и коллеги поддержали исполнителя, однако нашлись и те, кто поглумился над чужой бедой. В одном из роликов на своем ютуб-канале Ксения Собчак упомянула певца во время разговора о политике. Слова телеведущей ранили Костюшкина. По его мнению, есть темы, которые нельзя использовать в сатирическом ключе.

С артистом согласился его коллега Прохор Шаляпин. Он разнес Собчак. По его словам, телеведущая не обладает выдающимся умом. Она не стала бы богатой и успешной, если бы не была дочерью политика Анатолия Собчака.

Финалист проекта "Фабрика звезд – 6" считает, что Ксению нужно было пороть в детстве, тогда она бы стала хорошим человеком. "Она росла в другой данности и считает, что остальные должны видеть мир так же", – уточнил Шаляпин. Телеведущая никогда не будет близка к народу, заключил певец.