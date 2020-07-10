Собчак сдала улетающих за границу в период карантина людей: По "медицинским" нуждам

На фотографии звезда сидит с Платоном на руках на фоне лазурного океана. Оказывается, мальчик недавно спросил ее, почему они так давно не были на море. Звезда ответила ребенку, что и сама не знает – вон, друзья-то уже улетели. Правда, кто по иностранным паспортам, кто по "медицинским" нуждам. Ксения Собчак также добавила, что их с сыном пока устраивает плавать и в бассейне.
Таким незамысловатым образом журналистка намекнула на коллег, которые воспользовались положением и нашли способ сбежать из России, несмотря на закрытые границы. Видимо, многие посчитали, что сидеть дома из-за пандемии коронавируса не стоит.
Добавим, что некоторые селебрити предпочли поддержать, что называется, отечественного производителя и отправились а Черноморское побережье. Правда, кажется, им там не рады. Судя по комментариям под фотографией Ксении Собчак, местные жители в шоке от наплыва туристов.
"Кто-то скажет, приезжайте в Крым! Только не я! Вчера в пробке в своем маленьком Севастополе два часа стояла! Ненавижу этих отдыхающих. Их наехало столько!!!!!!!!😩 Здравствуй covid! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущается одна из подписчиц.
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